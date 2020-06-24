(السوداني) تتحصل على مقترح الحكومة حول اتفاق (جوبا) في السلطة

الخرطوم: وجدان طلحة

اقترحت الحكومة منح الاطراف الموقعة عل اتفاق (جوبا) في السلطة مقعدين في المجلس السيادي و(4) وزراء اتحاديين.

وكشف خطاب تحصلت عليه (السوداني) بتوقيع رئيس سكرتارية وفد التفاوض الحكومي اللواء ركن ابوبكر ابو دقن فقيري بانه سيتم منح الاطراف المشاركة في الاتفاق (50) مقعد في المجلس التشريعي، مشيرا الى ان المفوضية ستكون مستقلة ويمكنهم المشاركة فيها وفق الشروط.

وبحسب الخطاب فإن الحكومة لم تقترح أي نسبة في الولايات، لكن يمكنهم المشاركة في إدارة العاصمة بعد اقرار الوضع الجديد لها ومؤتمر الحكم والادارة المتفق عليه، مؤكدا ان مشاركة الاطراف الموقعة على الاتفاق في مؤسسات السلطة الانتقالية دفعا لعملية السلام بجوبا.