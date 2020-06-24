“زين”: منافسات مسابقة منتدى ” MIT “لأفضل الأعمال العربية الناشئة على المنصات الرقمية

الخرطوم:السوداني

أعلنت مجموعة زين أن فعاليات النسخة الـ 13 لمسابقة منتدى MITEF لأفضل الأعمال الناشئة في العالم العربي ستقام بآلية المضمار الافتراضي، وذلك بسبب التحديات اللوجستية التي تسببت فيها جائحة كوفيد -19. وصعوبة التنقل في هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت زين الشريك الرقمي لأعمال المنتدى، أن فعاليات المسابقة مستمرة رغم هذه الأوضاع الاستثنائية، حيث ستتنافس الفرق المشاركة على منصة رقمية، وسيكون بإمكان رواد الأعمال من الشباب العربي من استعراض أفكارهم المبتكرة، في هذا الحدث السنوي.

وتمثل فعاليات المنتدى واحدة من بين 28 فرعا عالميا لمنتدى MIT العالمي الذي يعمل جاهداً على تشجيع الإبداع على مستوى العالم من خلال إشراك رواد الأعمال الطموحين في مبادرات تعتمد على الرعاية والتواصل.