تجار الجملة والقطاعي يؤيدون فتح الأسواق لتفادي الخسائر

الخرطوم: عبيرجعفر

أكد عدد من تجار الجملة والقطاعي استعداد الأسواق بالكامل للعمل في حالة رفع الحظر .

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) إن هنالك استقراراً كبيراً جداً في الأسعار وتراجعت أسعار بعض الأصناف منها السكر والزيوت. وأوضح أن الزيادات الأخيرة ليست حقيقية بل زيادة ” أزمات” ٫ لافتاً إلى أن رفع الحظر ربما يزيد الطلب على السلع من قبل الولايات.

من جانبه قال رئيس تجار القطاعي بسوق أمدرمان أحمد النو إن السلع بالأسواق متوفرة والتجار على استعداد لرفع الحظر، مشيراً إلى أن هنالك مشاكل تواجه التجار كالالتزامات المالية وكيفية حلها، وطالب الجهات المختصة وأصحاب العمل بالجلوس مع التجار لمعرفة مشاكلهم خلال فترة الحظر تفادياً للدخول في خسائر أكثر .