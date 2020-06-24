وزير المالية : السودان سيحصل على (مبالغ مقدرة) 

الخرطوم :ابتهاج متوكل

توقع وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، الأربعاء، تلقي السودان لدعم مقدر من اجتماع الشركاء (المانحين) المنعقد غداً (الخميس) في برلين إسفريا.

وقال البدوي في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) إن المبالغ المتوقعة بالنقد الأجنبي، ستساعد في تثبيت الموازنة واستقرار سعر الصرف، موضحاً بأن الحكومة ستعمل على توظيف هذا الدعم لسد العجز في الموازنة وإنفاذ برنامج الدعم المباشر للأسر السودانية.

وأعلن البدوي، عن التوافق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح مؤسسي على صعيد الاقتصاد الكلي، وأن هذا البرنامج سيحكم العلاقة بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف : الحكومة تحدد مبلغاً لأصدقاء السودان، ولكن كل المؤشرات تدل على (حصوله مبالغ مقدرة) .

وشدد البدوي، على إجراء الوزارة تعديلاً لموازنة النصف الثاني من العام الجاري.

بتطبيق إصلاحات اقتصادية، ستشمل إزالة التشوهات في دعم المحروقات (البنزين والجازولين) والكهرباء، منوهاً إلى أن

الإصلاحات في سعر الصرف لن تجرى قبل شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن التعديلات في تعرفة الكهرباء ستجرى، فيما يعرف بمفهوم (الدعم بالتقاطع) والذي يحافظ على دعم الأسر محدودة الدخل، بينما تكون التعديلات للفئات ذات الاستهلاك العالي.