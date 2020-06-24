الدولار يتراجع إلى(138) جنيهاً بالسوق الموازي

الخرطوم :الطيب علي

والت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي تراجعها أمام الجنيه فى ختام تداولات الأربعاء وسط توقف عمليات البيع والشراء من قبل تجار العملة بعد اعتزام لجنة الطوارئ الاقتصادية محاربة تجارة العملة.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ (السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل 138جنيهاً للشراء و139جنيهاً للبيع فيما سجل سعر الشراء للريال السعودي34جنيهاً والبيع 35جنيها

بينما سجل سعر البيع للدرهم الإماراتي 36جنيهاً.

وأرجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المعروض مقابل ضعف الطلب مع بدء السلطات محاربة تجارة العملات وإعلان رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ضخ مليار دولار لصالح محفظة الاستيراد إلى جانب التوقعات بخروج مؤتمر شركاء السودان الذي سيُعقد غداً الخميس

بدعم اقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية.

وتوقع المتعاملون استمرار تراجع أسعار العملات خلال الأيام المقبلة.