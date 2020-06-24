وزير المالية : الوزارة بذلت أقصى (ما تستطيع) لتوفير مبالغ لمكافحة كورونا

الخرطوم :ابتهاج متوكل

استنكر وزير المالية د إبراهيم البدوي، حديث التصرف في اموال جائحة كورونا، واعتبره

( اتهام خطير) ، وقال اليوم (الاربعاء) في مؤتمر صحفي انه (حديث باطل لايستند على اي سند)، وتابع لذلك المالية طالبت بإجراء تحقيق، لانه في حال حدوثه (سيكون عمل اجرامي غير أخلاقي) يتطلب المحاسبة، لان هناك العشرات من المواطنين (يموتون بسبب كورونا)، موضحا بان الوزارة خصصت ٣٠ مليار جنيه لمكافحة كورونا ، دفع منه ٧ مليارات جنيه لوزارة الصحة، بجانب ٣الى ٤ مليارات لوزارة التنمية الاجتماعية، كمساعدات تمنح للأسر المتضررة من الاغلاق ، مؤكدا بان الوزارة بذلت أقصى (ما تستطيع) لتوفير المبالغ المتاحة لمكافحة كورونا، واوفت بكل الالتزامات، مشيرا الى ان الوزارة وضعت أسس لكل لموارد الصحة، دون التصرف في اي مساعدات.