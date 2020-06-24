تأجيل امتحانات شهادة الأساس بدول المهجر

الخرطوم: السوداني

قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل امتحانات شهادة الاساس بدول المهجر وعددها 16 مدرسة سودانية تعمل تحت اشراف الوزارة وسيعقد لهم امتحان خاص يتم وضعه ويحدد موعده لاحقاً.

واعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم 12 يوليو المقبل موعدا لامتحانات شهادة الاساس، وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية في مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم بمباني وزارة التربية والتعليم ببحري ان وزارته اتفقت على تصور مشترك مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم باتخاذ تحوطات كافية لحماية التلاميذ من وباء كورونا حيث سيتم تطبيق التباعد بين التلاميذ وتعقيم مراكز الامتحانات قبل وبعد الامتحانات.

وتشير تقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ان عدد التلاميذ الممتحنين لهذا العام 174401 تلميذ وتلميذة سيتم توزيعهم على 1435 مركز بزيادة 300 مركز اضافي جديد لتنفيذ الاشتراطات الصحية بمحليات الخرطوم السبعة.

واكدت اللجنة الصحية المشتركة ان اهم الاشتراطات توفير كوادر صحية بالمراكز وتخصيص غرف خاصة للعزل مع التباعد التام بواقع 14 تلميذ في كل حجرة امتحان مع لبس الكمامات وحمل المعقم اليدوي وعدم تبادل الادوات بين التلاميذ وحثت اللجنة اسر التلاميذ على اعطاء ابناءهم الجرعة التوعوية الكاملة مشيرة الى ان كل هذه الاجراءات استثنائية فرضتها الظروف الصحية الراهنة.