وجبة طعام «شعبية» في استقبال العالقين بمطار الخرطوم تثير ضجة بمواقع التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

أثارت وجبة طعام شعبية وصفها البعض بـ «أم جنقر» وآخرين بـ«رز باللبن»، كانت في استقبال السودانيين العالقين بالخارج، عند عودتهم بمطار الخرطوم ضجة واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات عقب انتشار صوراً لـ«حلة» ضخمة مكشوفة، محمولة على «تروللي» نقل الأمتعة بداخلها طعام بصالة المطار.

ولاقت المبادرة التي قام بها شباب متطوعين فيما يبدو، انقساماً في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، ما بين إطراء ومدح للقائمين على المبادرة، ومابين انتقاد لطريقة تقديم الوجبة بشكل غير صحي.

بينما تهكم البعض على نوعية الوجبة الشعبية ذاتها التي لاتناسب العديد من القادمين.

وذكر البعض توضيحا للجدل الذي أثير حولها، أن الوجبة أعدها شباب منظمة طوعية لإطعام طاقم الحراسة وسائقي البصات و العمال العاملين بالمطار وليست للعائدين.

وكتب عدد من المعلقين متضجرين على النقد الذي رأوا فيه تبخيساً لايليق بمجهود متطوعين ضربوا بصنيعهم هذا مثلاً في الكرم والمروءة السودانية، داعين لهم بالخير وحسن الثواب.