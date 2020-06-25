الخارجية السودانية: اقتراب الوصول إلى تسوية مرضية مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب للعام 2019م جاء تناوله للسودان هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة، معترفاً بعدم دعم السودان بشكله الجديد للإرهاب بأي شكلٍ من الأشكال، ‏ومشيداً بدور الحكومة الانتقالية.

ووصفت الخارجية السودانية التقرير بالمبشر بقرب خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي لم يفارقها منذ العام 1993م نتيجةً لسياسات للنظام البائد في دعم المنظمات الإرهابية.

وأمّنت الخارجية على ما أورده التقرير عن تعاون الحكومة الانتقالية مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والدور الذي ستظل تقوم به كافة المؤسسات السودانية، وبخاصة القوات المسلحة السودانية.

مؤكدة تعاونها التام مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي.

وأشارت الخارجية السودانية إلى اقتراب الوصول إلى تسويةٍ مرضيةٍ مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لرفع اسم السودان قريباً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.