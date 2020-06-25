الارصاد : تحذير من عواصف رعدية بعدد من الولايات اليوم

الخرطوم: السوداني

حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من عواصف رعدية تضرب ولايات (القضارف ، سنار ، النيل الازرق ،كردفان الكبرى ،شرق ووسط وجنوب دارفور)، خلال اليوم وحتى صباح يوم غد الجمعة،مشيرة الى تكون سحب رعدية تؤدي الى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والاتربة في تلك الولايات.

وناشدت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة ومصابي الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة والحذر وعلى المواطنين مراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التنويه

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى في معظم انحاء البلاد مع إحتمالية تأثر مناطق البحر الاحمر والشمال بالغبار المثار اليوم .

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 22 درجة مئوية مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 40 درجة وأدناها 30 درجة مئوية

وأوضح التقرير ان المراصد سجلت من الامس وحتى صبيحة اليوم هطول امطار بمدينة بابنوسة 46 مللم، نيالا 30 مللم، بريدية 21 مللم، الصفرا 21 مللم، نوري الهشابة 20 مللم، طوال 16 مللم، رهيد البردي 12 مللم، النهود 10 مللم، الجنينة 5 مللم، كادقلي 4 مللم، الحصحيصا 2 مللم، الدويم 1 مللم، و خفيفة بالخرطوم.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري شمال البلاد و جنوبية الى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري مشيرًا الى ان الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا و عطبرة و الولايات الغربية ويتوقع ان يحافظ على موقعه