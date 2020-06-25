الخرطوم : عبير جعفر

لا تزال أزمة الوقود تراوح مكانها بالخرطوم وسط تزايد إصطفاف المركبات أمام محطات التزود

وأكد بعض اصحاب المحطات أن شح الانتاج المحلي تسبب في تجدد الأزمة بعض محطات الوقود بالخرطوم

وقالت وكيل محطة اويل ليبيا ( الخرطوم جنوب) فتحية محمد ل( السوداني) أن هنالك شحا في المواد البترولية ومعظم المحطات خاوية من الوقود رغم الإنفراج الذي شهدته الأيام الماضية.

وقالت ان إمداد المحطات بالوقود صار عودة يوم بعد يوم ما جدد الأزمة، وتوقعت تفاقم الأزمة إذا لم يتم تزويد المحطات يوميا خاصة بعد رفع الحظر.

واوضحت ان الجازولين يشهد شح اكثر من البنزين .

و اكد موظف بمحطة وقود ببحري محمد النور ل( السوداني) عودة الصفوف منذ الأسبوع الماضي بسبب ضعف الانتاج المحلي و شح في المواد البترولية حيث صار يتم تزود المحطة بعد يومين وتتكدس المركبات أمام محطات الوقود ٫ واشار الى ضعف انتاج المستودعات المحلية للوقود.