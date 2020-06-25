في مهمة رسمية تستغرق يومين.. وساطة جنوب السودان تبحث مع الحكومة السودانية القضايا العالقة

الخرطوم: إيمان كمال الدين

وصل ظهر اليوم “الخميس” في زيارة للخرطوم تستغرق يومين وفد مكون من أعضاء لجنة وساطة دولة جنوب السودان.

ويترأس الوفد من أعضاء لجنة الوساطة وقادة الأطراف المشاركة في عملية السلام، رئيس لجنة الوساطة توت قلواك.

وتأتي الزيارة بغرض المناقشة والتشاور مع حكومة السودان بشأن القضايا العالقة والمعلقة، وسيقوم الفريق بنقل رسالة الرئيس سلفاكير إلى حكومة السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تصريح لـ(السوداني ): إن وفد من الوساطة الجنوب سودانية لمحادثات سلام السودان برئاسة المستشار توت قلواك وصل الخرطوم للتشاور والتحاور مع حكومة السودان حول القضايا العالقة بين حكومة السودان الانتقالية والتنظيمات المتفاوضة في مباحثات السلام.

وضم الوفد من جانب الوساطة المستشار توت قلواك رئيس الوساطة، و د. ضيو مطوك وزير الاستثمار ومقرر الوساطة وآخرين.

وأضاف معتصم في حديثه لـ(السوداني) يضم الوفد أيضاً، كل من أحمد تقد لسان، ياسر سعيد عرمان، محمد بشير أبو نمو، في مهمة قد تستغرق يومين.