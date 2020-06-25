الناطق بإسم الخارجية لـ(السوداني) : لا توجد لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة الليبية

الخرطوم: سوسن محجوب

نفت وزارة الخارجية ما تداولته وسائل الإعلام بشأن استبعاد السودان من لجنة مصغرة كونتها الجامعة العربية من بعض دول جوار ليبيا لتعامل مع أزمة طرابلس.

وأكد المتحدث بإسم الخارجية السفير حيدر بدوي لـ( السودانى) عدم وجود لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة الليبية، منوها إلى ان قرار الجامعة العربية لم يتضمن اي شيء من ذلك.

واشار الى انه و أثناء الإعداد للاجتماع من المندوبين الدائمين والتشاور حول مشروع القرار شكلت لجنة مصغرة لصياغة مشروع القرار تحظى بالتوافق بشأن قرارت الجامعة وإنتهي بذلك وكانت على مستوى السفراء.

وعقدت الجامعة العربية بدعوة من القاهرة جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية حول تطور الوضع فى ليبيا قدمت القاهرة مشروع لتسوية الازمة الليبية رفضته حكومة الوفاق التى رفضت المشاركة فى الاجتماع لكنها لاحقا شاركت بتمثيل مخفض.