جوزيب بوريل:الاتحاد الأوروبي على إستعداد لمساعدة السودان في الانتخابات المقبلة

الخرطوم: السوداني

قال الممثل السامي للإتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، إن جميع القوى السياسية يجب أن تدعم حكومة حمدوك

وأوضح في مؤتمر شركاء السودان اليوم، أن التحول الديمقراطي في السودان لا بد أن يحظى بالدعم الكامل وأدعو الجيش لحماية الفترة الانتقالية

وأكد أن الاتحاد الأوروبي على إستعداد لمساعدة السودان في الانتخابات المقبلة، كما دعا الجيش لحماية الفترة الانتقالية في السودان، ونادى بتعيين ولاة مدنيين في الولايات لتحقيق التحول الديمقراطي.

وطالب قوى الحرية والتغيير بالتماسك لحين الوصول إلى فترة الانتخابات