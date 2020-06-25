اقتصاديون يرحبون بقرار إلغاء الإعفاءات الجمركية

الخرطوم: السوداني

رحب اقتصاديون بقرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الخاص بإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الشركات إبان العهد البائد سيسهم في تصحيح مسار الاقتصاد القومي.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. نجم الدين عبدالله في تصريح صحفي أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بدأت تخطو خطوات جادة وعملية من أجل انتشال الاقتصاد من وهدته التي تسببت فيها السياسات الاقتصادية العرجاء التي تبناها النظام البائد وقال إن التفاهم بين أعضاء اللجنة قاد إلى تحقيق النجاح في إحكام الرقابة على تجارة العملات الأجنبية وضبط إجراءات صادر الذهب ومنع التهرب الضريبي.

وأبان الخبير الاقتصادي أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية يسهم في زيادة الإيرادات العامة في خزينة الدولة داعيا اللجنة للمضي قدماً في ضبط ومراقبة كل الأنشطة الاقتصادية المتسببة في تدهور الاقتصاد السوداني.

من جانبه قال د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي إن القرار سيعيد العافية لجسد الاقتصاد ويوقف الفوضى التي كانت تضرب بأطنابها في أروقة المؤسسات الاقتصادية.

وأوضح الدومة أن الانفراج الذي حدث مؤخراً في بعض القطاعات الاقتصادية كان بفضل العمل الدؤوب الذي ظلت تضطلع به لجنة الطوارئ الاقتصادية .