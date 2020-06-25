حمدوك: نتطلع لشراكة متكافئة مع المجتمع الدولي

الخرطوم:السوداني

قال رئيس الحكومة د. عبدالله أن السودان يتطلع لشراكة متبادلة ومتكافئة مع المجتمع الدولي، تلبي تطلعات البلاد و تضع أساسًا متينًا لشراكة مستقبلية و مستمرة مع شركائنا في المجتمع الدولي.

مؤكداً أن انعقاد مؤتمر “برلين” لشركاء السودان، انعقد في ظل الظروف العالمية الحالية وفي ظل جائحة كورونا وكان تحديا كبيرا.

وأعرب حمدوك عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ بمستوى المشاركة في مؤتمر شركاء السودان،وعده مؤتمر غير مسبوق و مناسبة نادرة للغاية أن يكون رؤساء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وكبار الوزراء في نفس المكان.

وأضاف حمدوك في تعليق له، عقب انتهاء المؤتمر، على صفحته “بالفيس بوك” :”لم يسبق لي أن رأيت مؤتمراً تتم الدعوة فيه ل ( 40 ) دولة ومؤسسة ويكون الحضور كاملاً، مما يؤكد لنا المستوى العالي من الدعم من شركائنا وأصدقائنا والذي سيأتي بثماره الجيدة للشعب السوداني” .