الأمين العام للأمم المتحدة يهنيء حمدوك ويتعهد بمزيد من الدعم

الخرطوم: السوداني (خاص)

تلقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش هنأه فيه بما وصفه بالنجاح الباهر لمؤتمر شركاء السودان الذي انعقد اليوم ببرلين، مؤكدا استعداده لبذل مزيد من الجهد لدعم الحكومة الانتقالية في السودان.

وأكد غوتيرش لحمدوك حرصه على نجاحه وحكومته في تنفيذ كافة مطلوبات الانتقال بالسودان نحو نظام ديمقراطي حقيقي تنعم فيه بلاده بالاستقرار و شعبه بالحرية والعدالة والسلام كما جاء في شعارات الثورة السودانية.

وقال غوتيرش اذا نجحنا في تحويل السودان الى دولة ديمقراطية سياسيا ناجحة اقتصاديا ينعم شعبها بالسلام فسيكون هذا افضل انجاز تحققه الامم المتحدة في عهدي واعظم هدية نقدمها لشعوب العالم المتطلعة للديمقراطية والحرية وسيادة حقوق الانسان وسيكون فخر لنا سويا ان نساهم في نقل السودان من دولة معزولة مهددة للامن والسلم العالميين الي دولة فاعلة في المجتمع الدولي و شريكا اصيلا في نشر الامن والسلام والاستقرار العالمي.

وتقدم حمدوك بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة، على جهوده ودعمه المتواصل للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية والوصول للديمقراطية المستدامة.

تجدر الاشارة إلى ان السيد غوتيرش كان قد بذل جهودا كبيرة ساهمت في انجاح مؤتمر شركاء السودان.