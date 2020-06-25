مِعبر أرقين: يؤكِّد وصول (٢.٥٥٠) عالق سوداني.

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكد نائب مدير مِعبر أرقين الحدودي الهادي أحمد آدم وصول (٢.٥٥٠) عالق سوداني من جمهورية مصر العربية عبر المِعبر على متن (٦٣) بص و(٨) سيارات خاصة منذ بداية التفويج.

وكشف آدم في تصريح خاص ل (السوداني) عن وصول عدد (٢٠) بص غداً بها حوالي (٩٠٠) راكب ، ونوه إلى إستمرار تفويج العالقين بالمعبر حتى ال (٣٠) من يونيو الجاري، وطالب اللجنة العُليا للطوارئ الصحية بالتواصل معهم والإشراف على وصول العالقين ميدانياً بالمِعبر وتوفير الدعم اللوجستي لإطعامهم ، وشكا من نقص حاد في عربات الإسعاف بالمِعبر ، مشيراً إلى أن بالمِعبر عربة إسعاف واحدة لاتلبي إحتياجات هذا الكم الهائل من القادمين .