ليفربول يكسر عقدة الـ 30 عامًا ويفوز بالدوري الإنجليزي

لندن: وكالات

توج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي للمرة الـ19 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ انطلاق البريميرليج في 1992.

وجاء تتويج الريدز بعد تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، اليوم الخميس، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد لقب البريميرليج هو الأول لكتيبة ليفربول منذ 30 عامًا، حيث يعود آخر تتويج للفريق قبل الموسم الحالي في عام 1990.

يذكر أن ليفربول لديه الآن 86 نقطة في المركز الأول، بينما مانشستر سيتي في الترتيب الثاني بـ63 نقطة، مع تبقي 7 جولات فقط على انتهاء المسابقة.