حمدوك يلتقي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر إقامته بالخرطوم (فندق كورنثيا)

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم الجمعة، بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر إقامته بفندق كورنثيا بالخرطوم.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تناول سبل التعاون في منطقة الحدود بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون الأوسع في المنطقة ودول القرن الأفريقي وما تذخر به من إمكاتيات التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وأشار مانيس إلى اتفاق الجانبين على تبادل الزيارات للمزيد من التشاور والحوار وإيجاد فرص وآليات أوسع لتكثيف وتعزيز التعاون بين البلدين.

وافاد بأن اللقاء تناول الأوضاع في الإقليم والمنطقة، مؤكداً تطابق وجهات النظر على أن الإقليم يحتاج أكثر إلى التضافر والتعاون والحوار من أجل التوصل إلى مناخ ملائم للتنمية والاستقرار والسلام المستدام فى منطقة القرن الأفريقي .