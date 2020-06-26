مصرفي : ضخ مليار دولار في البنك المركزي لمحفظة الاستيراد لا يحسن الاقتصاد

الخرطوم :الطيب علي

استبعد محلل مصرفي تمكن محفظة الاستيراد من جمع نحو 10مليارات دولار فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقلل الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شَورة لـ (السوداني) من انعكاس ضخ مبلغ مليار دولار في تحسين الأوضاع الاقتصادية لجهة أن معظم المصارف حساباتها مكشوفة ولا توجد بها أرصدة كبيرة من النقد الأجنبي. وأضاف أن حاجة الاستيراد كبيرة بالبلاد ما يتطلب مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي.

وتوقع تحسن الاقتصاد حال الوصول إلى جمع 10مليارات دولار بما يؤدي إلى تغطية تكلفة الاستيراد واستقرار سعر الصرف، لكنه أشار إلى صعوبة توفير المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي كشف مؤخراً عن ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي خلال اليومين المقبلين.وشدّد خلال مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة التمويلية للسلع الاستراتيجية على التزامهم الصارم بعدم الانحياز لأي حزب أو شركة وإنما الوقوف من أجل الشعب السوداني. وأضاف ” نحن أقسمنا على كتاب الله أننا لن نساند أو ننحاز لأي جهة.