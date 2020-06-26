وفرة واستقرار غاز الطبخ بالعاصمة

الخرطوم : عبيرجعفر

أكد عدد من وكلاء الغاز لـ (السوداني) انسياب غاز الطبخ بصورة جيدة وبرر تأخر ترحيل الأسطوانات لمنافذ التوزيع بأزمة الوقود.

وقال صاحب محل الكيماوي بالخرطوم محمد الفاضل لـ (السوداني) إن هنالك استقرار في الغاز ووفرة فى الشركات وثبات في السعر بواقع (200-220) جنيهاً للأسطوانة.

ونفى وكيل غاز بالخرطوم حدوث مشكلة في غاز الطبخ بالعاصمة، وقال إن التوزيع يتم عبر لجان المقاومة بالأحياء رغم تعقيد إجراءات تسليم الأسطوانات للوكلاء، لافتاً إلى تأخر ترحيل الأسطوانات بسبب أزمة الوقود وتكدس مركبات الترحيل بمحطات الوقود، مضيفاً أن بعض الوكلاء لا يملكون عربات ترحيل.