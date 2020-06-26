مطالب بتكوين لجنة لإنجاح الموسم الزراعي

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن ممثل المزارعين بقسم الماطوري غرب المناقل دفع الله الكاهلي رفض مزارعي قسم الماطوري تكوين جسم لقيادتهم في هذا التوقيت لإرباك ذلك كل إدارة المشروع، مناشداً مجلس الوزراء بتكوين لجنة لإنجاح الموسم الصيفي أو لجنة تسيير على أن يتولى أمر المزارعين إدارة المشروع فقط ويمارسون عملهم دون تدخل من أي لجنة من اللجان الموجودة على مستوى مشروع الجزيرة حالياً، مؤكداً تضررهم كمزارعين من تيارات الأحزاب ولجان المقاومة.

لأنها ليست في مصلحة المزارع وتتنازع لأجل كراسي وليس خدمات تخص المزارعين.

وعن العروة الصيفية أكد الكاهلي عدم توفر الجازولين الكافي وأن المزارعين زرعوا بدون تحضير، مشيراً إلى أن قنوات الري غير صالحه للموسم الصيفي وأن شركات الحفريات حتى الآن لم تستلم العقودات لممارسة أعمالها.

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