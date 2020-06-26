رئيس مجلس السيادة يتلقى رسالة من الرئيس سلفاكير تتعلق بملف السلام

الخرطوم: السوداني

تلقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم “الجمعة” رسالة من رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

وقال رئيس وفد الوساطة مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح صحفي، عقب لقائه والوفد المرافق له رئيس مجلس السيادة بمكتبه اليوم: نحن على مشارف الوصول إلى سلام وأكدنا من خلال الرسالة جاهزية دولة الجنوب حكومة وشعباً للتوقيع على السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

مشيرًا إلى توجيهات رئيس دولة الجنوب وإصراره على المضي قدما بعملية السلام وتجاوز كل العقبات.

وبشر مبعوث سلفاكير بتوقيع إتفاقية السلام قريباً بجوبا ونقل الاحتفالات إلى الخرطوم.