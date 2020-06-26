“حميدتي” هناك فرصة تاريخية للعبور بالبلاد من أوقاتها العصيبة

الخرطوم:السوداني

قال نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” إن هناك فرصة تاريخية لبناء البلاد والعبور بها من هذه الأوقات العصيبة التي تعيشها الأمة السودانية.

وأعرب “حميدتي” عن شكره وامتنانه لجمهورية المانيا والمنظمات الإقليمية والدولية ولجميع الدول التي دعمت السودان بسخاء عبر مؤتمر “برلين”.

وقال “حميدتي” في تغريدة له على “تويتر” اليوم، :”كنتُ وما زلتُ أردد أننا سنعبر هذه الأوقات العصيبة من تاريخ أمتنا ،وبعد نجاح مؤتمر شركاء السودان ازدتُ يقيناً ان هناك فرصة تاريخية أمامنا لبناء هذا البلد”.