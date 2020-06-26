حركة مناوي : وفد الخرطوم يتفاوض باسم الحركات ولايمثل تنظيم “الجبهة الثورية”

الخرطوم: السوداني

أكدت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني إركو مناوي، أن وفد مفاوضات الحركات الذي وصل إلى الخرطوم برفقة الوساطة الجنوبية، يحمل رسالة تحوي خمسة قضايا مفتاحية وجوهرية و يسعي الي التوافق حلولها مع الشركاء في الحكومة الانتقالية لأحداث اختراق في العملية التفاوضية وأكدت أن لذلك لا يعني نقل المفاوضات الي الخرطوم.

وقال مساعد رئيس الحركة، نور الدائم طه، في بيان له،أن الوفد يمثل الاطراف المختلفة لممثلي قوى الكفاح المسلح في المسارات المختلفة والقوي الأخرى وليس صحيحا وصفه ممثل للجبهة الثورية السودانية.

واوضح ان الجبهة الثورية اصبحت فصيلين و هو ما كلف الوساطة وشركاء السلام الاقليمين والدوليين جهود كبيرة للوصول الي صيغة تمت بموجبها فصل عملية السلام كهدف استراتيجي من الجبهتين الثوريتين.