بعد ساعات من مؤتمر برلين الدولار يتراجع إلي 130 جنيها

الخرطوم :الطيب علي

تراجعت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد ساعات من صدور المنشور المنظم لعمليات صادر الذهب وتعهد شركاء السودان بدعمه بما يقارب 2مليار دولار وسط توقعات بمزيد من الانخفاض مع تداولات بداية الأسبوع.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل (السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل 130جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 34جنيها والدرهم الإماراتي 36جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المعروض من العملات مقابل شح الطلب متزامنا مع صدور منشور صادر الذهب وتعهد مؤتمر المانحين بدعم السودان ب1.8مليار دولار فضلا عن دخول عوائد صادرات لعدد من المحاصيل الزراعية إلى جانب لجوء الكثيرين من الذين يدخرون أموالهم بالعملات الأجنبية إلى بيعها تخوفا من أستمرار انخفاض أسعار العملات الأجنبية خلال مقبل الأيام.

وأوضح المتعاملون أن يوم الجمعه دائما ما يشهد عدم تحديد لأسعار العملات الأجنبية متوقعين تراجع اسعار الدولار إلى مستويات أقل بكثير مما هو عليه حاليا ليصل إلى نحو 110 أو 100 جنيه خاصة مع انتظام عمليات الصادر للذهب.

ورجح احد المصدرين فضل عدم ذكر اسمه في حديث ( السوداني) ان تصل عوائد صادر الذهب مابين 400- 500 مليون دولار شهريا.