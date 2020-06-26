إصابة مواطن أثناء تفريق الشرطة لمجموعة اعترضت عملها بسوق ام درمان

الخرطوم:السوداني

أصيب احد المواطنين، إثر تفريق الشرطة لمجموعة من الباعة الجائلين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بعد اعتراضهم على حملة شرطيةراتبة على سوق ام درمان بعد صلاة الجمعة علي المتاجر والمحال التجارية التي تباشر النشاط التجاري بالسوق ومخالفة أمر الحظر الصحي.

وذكر بيان للمركز الصحفي للشرطة ان مجموعة من المواطنين من الباعة (الفريشة) بمنطقة سوق ام درمان بمعارضة القوة بالتعدي عليها وبناء علي ذلك، استخدمت القوة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع، وأثناء التدافع تعرض المواطن أبوبكر عبد الرحيم عباس 45 سنة يقيم الثورة لجرح اعلي حاجب العين اليمين بسبب سقوطه علي الارض تم اسعافة بواسطة الشرطة وتلقي العلاج بمستشفي ام درمان وحالته مستقرة.