وزير الطاقة يكشف عن معلومات جديدة حول استرداد محطة شركة النيل

الخرطوم :السوداني

قال وزير الطاقة والتعدين عادل على ابراهيم، أن زيارة لجنة ازالة التمكين لمصفاة الجيلى منتصف الأسبوع الماضي، تمت في إطار التنسيق بين الجهاز التنفيذي واللجنة، وذلك بعد جملة من الاجراءات اتخذتها الوزارة في محاوله استرجاع المحطة في مركز التحكم بالجيلي.

وأوضح الوزير في تعميم صحفي، أن الزيارة الميدانيه أسفرت عنها اصدار قرار ايلوله المحطة لشركة النيل الحكوميه بمستودع الجيلي.

وأكد أن المحطة تعمل علي تزويد الناقلات المحملة بالمواد البترولية ليتم توزيعها علي محطات الخدمة.

و يذكر أن نقابة العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط هي المشغل للمحطة و رفضت النقابة المحلولة عقب ثورة ديسمبرة اجراء عمليه تسليم و تسلم للجنة التسيرية الجديدة مما أدي الي بطء عمليات التوزيع تسببت في خلق ازمات متواصلة.