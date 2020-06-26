القمة الافريقية: اتفاق بعدم ملء اثيوبيا السد لحين التوصل لاتفاق ثلاثي

الخرطوم: السوداني

بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا ، انعقدت اليوم قمة أفريقية افتراضية عن سد النهضة، بمشاركة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي د.آبي أحمد والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدى ورئيس وزراء مالي ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي.

بدأت القمة بكلمة ترحيب افتتاحية من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، وتحدث د. حمدوك فشكر الحضور من الزعماء الأفارقة لحرصهم على الحضور وقال إنه يؤمن بشعار (الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية) وأن القادة الافارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم.

وتحدث عن ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان ليس وسيطاً محايداً ولكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر، ولذلك فهو يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.

و تواصل الاجتماع الذي سادته روح إيجابية بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.

وأكد المتحدثون جميعا أن المفاوضات السابقه قد حلت ما ببن ٩٠ ٪؜ الي ٩٥ ٪؜ من القضايا ولم يتبقى الا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الارادة والعزيمة.

وأمن الحاضرون على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين المقترحة من الجانب الأثيوبي.

وتم الاتفاق على أن يتم تاجيل ملء الخزان الي ما بعد التوقيع على اتفاق.