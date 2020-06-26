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وصول نسبة المتعافين لأكثر من «43%» وإصابات ووفيات جديدة بـ«كورونا» في السودان

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By alsudani 0

الخرطوم : السوداني

وصلت النسبة التراكمية للمتعافين إلى 43.36%، حتى يوم الأربعاء الماضي، مقارنة بالعدد التراكمي للمصابين منذ ظهور الجائحة في السودان.

فيما اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (174) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (13) وفاة، منها (117) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم، بحسب التقرير الوبائي الأربعاء 24 يونيو 2020م.

و يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (9257) إصابة منها (6870) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (572) وفاة.

هذا وقد تماثلت (102) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (4014).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.

alsudani
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