بدعم من اليونيسيف.. تدريب 26من عمال النظافة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أقامت إدارة صحة البيئة بالإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم دورة تدريبية لعدد 26 من عمال النظافة والتطهير لمراكز العزل بمستشفيات الخرطوم.

وقالت منسق برنامج الإصحاح والمياه (واش) بإدارة صحة البيئة هويدا ابوبكر أن الهدف من الدورة هو رفع كفاءة العاملين علي كيفية مكافحة العدوي والحماية الشخصية وكيفية تطبيق العامل، و استخدام إرشادات الحماية عن طريق النظافة المثلي واستخدام المطهرات الخاصة لمكافحة انتقال عدوي فايروس كورونا وتدريب العامل لكيفية التعامل مع النفايات والمخلفات سواء كانت نفايات طبية او صلبة او مخلفات المرضي ورفع الوعي الصحي.

ونفذت الدورة بدعم مقدم من منظمة اليونيسف ضمن مشروع الإصحاح والمياه ولاية الخرطوم ( واش).