والي الخرطوم: جهات تخطط لجر احتفالات 30 يونيو الى هاوية التخريب والفوضى

الخرطوم :السوداني

أصدرت لجنة الأمن بالعاصمة الخرطوم ، قراراً باغلاق كامل للكباري والجسور اغلاقاً كاملاً دون استثناء خلال يومي التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري.

و قفل الاسواق والمحال التجارية والخدمية حتى لا تكون عرضه لإستهداف المندسين. و تجميد إصدار تصاريح مرور جديدة لحين إشعار آخر والتشديد على الحظر الصحى والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا وتأمين موقف المواد التموينية ليومى 29و30 يونيو وتسليم حصص دقيق الخبز كاملة وتأمين موقف المواد البترولية و مصاحبة وكلاء النيابة لقوات التأمين لأتخاذ الاجراءات القانونية ميدانياً فى مواجهة المتفلتين.

وقال والي الخرطوم رئيس لجنة الأمن د. يوسف آدم الضي في بيان له اليوم، أن الإجراءات التي ستتخذ تخدم الخطة بشكل أساسى تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن. وتؤكد أن الأجهزة الأمنية على أهبة الإستعداد وفى كامل الجاهزية من حيث توفر المعلومات، عن مخططات المتربصين والمهندسين، الذين يخططون لجر الاحتفالات الى هاوية التخريب وإحداث الفوضى.