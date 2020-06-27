الشرطة تكشف ملابسات أحداث سجن بورتسودان

الخرطوم :السوداني

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات أحداث سجن بورتسودان اليوم، والتي أصيب خلالها 4 من النزلاء إصابات متفاوتة.

وأكدت الشرطة في بيان لها، أن عدد كبير من نزلاء السجن القومي في بورتسودان، تجمهروا في التاسعة من صباح، اليوم، وحصبوا قوات الحراسة والابراج واثاروا الشغب، مطالبين بالإفراج عنهم دون مسوق قانوني.

وأكدت الشرطة إن قوات إدارة من إدارة السجون انذرت النزلاء بخطورة مثل هذه التصرفات، الا ان اعمال الشغب تزايدت بكسر مجموعات للسور الداخلي ومحاولة الهروب الجماعي، الأمر الذي دفع إدارة السجن، بإعمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السجون ومعاملة النزلاء للعام 2010 وفق الضوابط، وأصيب

جراء ذلك عدد4نزلاء إصابات متفاوته تم اسعافهم وحالتهم. وأكدت الشرطة إن حالاتهم مستقرة.