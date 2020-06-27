شاهد بالفيديو.. مشاعر مواطن سعودي تجاه سوداني أنقذ عائلته من الحريق

الخرطوم: محمد الطاهر

وثق مواطن سعودي تعابير شكره وامتنانه عبر مقطع فيديو، تجاه شاب سوداني أنقذ عائلته المكونة من «زوجة وأربعة أطفال»، من نيران اشتعلت داخل منزله.

وكان المقيم السوداني «عمر خير الله » قد تمكن من انقاذ اسرة سعودية من حريق شب داخل منزلها بحي النور بالرياض، في غياب رب الأسرة.

وعبر رب الأسرة السعودي، عن امتنانه للمهندس السوداني «خير الله»، الذي قال انه اذا تأخر دقيقتين فقط لاحترق البيت ومن بداخله.

مضيفاً ان « عمر » تمكن من كسر باب المنزل، بينما رأى الجيران التقيد بالقانون في انتظار الدفاع المدني، وأنقذ عائلتي من الموت من بعد الله عز وجل.

يُذكر أن المقيم السوداني « عمر خير الله» يعمل مهندساً في الاتصالات السعودية، صادف وجوده في الموقع أثناء عمله في توصيل خدمة انترنت بالحي.