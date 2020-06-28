استشاري القلب السوداني «أنس البدوي»: مسيرة 30 يونيو ستكون كارثة على الوضع الصحي في البلاد

الخرطوم: السوداني

قال إستشاري القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية د. أنس البدوي، أن مسيرة 30 يونيو ستكون كارثة حقيقية في ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في السودان، متسائلاً: « أين العقلاء؟».

وقال البدوي في منشور لاقى تداولاً واسعا: ( من باب المهنية لأنني طبيب وعايش مع الكورونا دي وشفت فقد الناس لاحبائهم

انا شفت وأكدت وفاة عدد من الأشخاص لأسرة واحدة الاب والام وزوجة الولد والأم واخوها وعم الاولاد وإخوانهم والولد وصحبه وأبوه، واستمعت باهتمام لقصصهم ان العدوى جاءت من شخص واحد لم يتقيد).

مضيفاً: ( وشايف ومدرك تماما لإمكانيات نظامنا الصحي وقدرة مستشفياتنا على استقبال المرضى، ومشكلة الدواء وندرته وعدم توفره، كل هذه الاسباب بتخليني، اذكر الخارجين في مواكب يوم 30 يونيو بأن يضعوا في بالهم كل الاسباب الفوق دي وما يمرقوا ما عشان انا ضد مطالبهم ولا هنا عشان اتناقش عنها انا كل البتكلم عنه النتائج الممكن تترتب على الخروج وانتقال العدوى والاصابات وكثرتها لانتشار الناس سواسية وتجمعهم).

وزاد بقوله: ( من الصعب و شبه مستحيل انك تلتزم بالحاجة البتقلل من انتقال المرض، فاذكروا اهاليكم وناسكم البتعزوهم وما تكونوا سببا في انهم يفقدوا حياتهم)

وقال “البدوي”:( الزموا بيوتكم، لا طاقة لنظامنا الصحي بكثرة الحالات، ولا طاقة لنا ولا لكم بفقد احبابنا ولا أحبابكم) .

وتايع: ( أقرب مثال أمريكا اليوم الحالات زادت فيها عقب مظاهرات حدثت قبل 3 اسابيع، سائلاً الله أن لا يحصل لنا ما حصل عندهم من زيادة مهولة في عدد الحالات).

وكان “البدوي” قد استشفى من إصابته بفيروس كورونا بعد أن خضع للعزل الصحي لعدة أسابيع خرج منه نهاية مايو الماضي.

يذكر أن “البدوي” يحمل شهادة تخصص القلب والقسطرة العلاجية والتشخيصية من الكلية الملكية الايرلندية.

كما حصل على ماجستير امراض القلب والقسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية جامعة كومبلوتينسيا مدريد -اسبانيا

وفاز بجائزة جمعيه اختصاصيي القلب الكلية الملكية الايرلندية، كأول طبيب أجنبي يحصل عليها من ايرلندا.