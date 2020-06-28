بدء صادر الذهب وتوقعات بارتفاع الشركات المصدرة لـ(٢٥)

الخرطوم : الطيب علي

كشفت اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عن تسليم نحو سبع شركات حالياً الذهب للمواصفات والمقاييس لإجراء عمليات التحليل تمهيداً لتدشين الصادر رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وتوقع رئيس اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولي حامد القدال لـ (السوداني) بدء صادرات الذهب إلى دبي الخميس المقبل بعد إكمال كافة الإجراءات اللازمة على أن يتم بدء عمليات الصادر للدول الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال إن حوالي 7 من شركات مصدري الذهب سلمت هيئة المواصفات والمقاييس الذهب لإجراء عمليات التحليل اللازمة مشيراً إلى استمرار عمليات التسليم للمواصفات ليصل عدد شركات المصدرين نحو 25شركة خلاف التوريد من قبل شركات مخلفات التعدين وشركات الامتياز. واستبعد دخول أي شركات حكومية أو خاصة تعمل على تصدير الذهب واستيراد السلع الضرورية.

ولفت إلى أن المنشور الخاص بتصدير الذهب لبى كافة مطالب المصدرين داعياً القطاع الخاص وكافة المصدرين لاغتنام الفرصة وإنجاح تجربة صادر الذهب خاصة بعد التزام نائب رئيس المجلس السيادي رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي بمعالجة أي مشكلات تعترض انسياب عمليات الصادر.