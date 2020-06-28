وزارة الرى تعلن عن بدء تخزين المياه في بحيرة خزان جبل اولياء

الخرطوم :السوداني

أعلنت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية، عن بداية عملية التخزين في بحيرة خزان ” جبل أوليا” في الأول من يوليو المقبل.

وقال مدير عام الإدارة د. بله أحمد عبدالرحمن، في خطاب له اليوم، تحصلت (السوداني) على نسخة منه، أن عملية بدء التخزين سوف يكون في يوم الأربعاء القادم، الموافق الأول من يوليو، على ضوء أسس تشغيل الخزان، ونوه لارتفاع مناسيب المياه أمام الخزان “جنوبا”، وانخفاض في شمال الخزان. ودعا من يهمهم الأمر لأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.