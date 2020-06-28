Bank of Khartoum Visa Card

تمديد حظر التجوال حتى الـ7 من يوليو

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن تمديد حظر التجوال الحالي لأسبوع آخر.

وقال الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور في تنوير صحفي اليوم الأحد، إن العودة للعمل ستبدأ في الـ “8” يوليو، بتقليل ساعات الحظر من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.