تمديد حظر التجوال حتى الـ7 من يوليو

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن تمديد حظر التجوال الحالي لأسبوع آخر.

وقال الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور في تنوير صحفي اليوم الأحد، إن العودة للعمل ستبدأ في الـ “8” يوليو، بتقليل ساعات الحظر من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.