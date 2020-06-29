شاهد بالفيديو .. مشاهد مأساوية لـ«سودانيين عالقين» بمصر يفترشون الأرض في العراء لا يملكون ثمن تذاكر العودة

الخرطوم: محمد الطاهر

أظهرت مقاطع فيديو وصور وصلت إلى (السوداني) فجر اليوم الاثنين، مدى معاناة أعداد من السودانيين الذين لازالوا عالقين بمصر، يفترشون الأرض في العراء، يعيشون ظروفا صعبة لايملكون تذاكر العودة إلى بلادهم.

وتحدث «ماهر صديق عثمان» أحد العالقين السودانيين بالقاهرة، إلى (السوداني) قائلاً: بأن أعداداً من الأسر والمرضى وكبار السن، يفترشون الأرض داخل سياج بـ « عابدين» وآخرين بـ« ميدان الحلبي» خلف مرور الدراسة بالقاهرة، لا يملكون حتى ثمن السندويتش، يفترشون العراء لعدم قدرتهم على إيجار سكن، بعضهم مرضى سرطان وبعضهم أجريت لهم عمليات جراحية حديثة في مشهد مأساوي مُحزن للمواطن السوداني.

وعن سبب تكدسهم أجاب «ماهر» لتأخر التفويج حتى أول يوليو المقبل، علاوة إلى أن معظمهم لايملكون ثمن تذكرة العودة التي تقدر بألف جنيه مصري، لتوقف منح التذاكر المجانية التي تكفل بها رجال أعمال سودانيين، من قبل السفارة.

وناشد «ماهر» السلطات السودانية ورجال الأعمال والخيريين مراعاة هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالقين، وذلك بتوفير تذاكر سفر عودتهم بشكل عاجل حتى لا تتفاقم معاناتهم.

يُذكر أن (السوداني) استمعت لتصريح من القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في القاهرة «خالد الشيخ » ذكر أن عدد العالقين الذين وصلوا السودان حتى يوم السبت الماضي « 5450» عالق، عبر « 15» رحلة طيران و « 65» رحلة عبر البرّ.

مضيفاً أن السفارة ستتوقف عن توزيع التذاكر عبر البصات، نتيجة للاخلال من بعض ضعاف النفوس وذلك ببيع وشراء التذاكر، منوهاً العالقين للتوجه إلى شركة ابوعامر للرحلات السفرية التي تم الاتفاق معها على«1000» جنيه مصري لسعر تذكرة العودة إلى الخرطوم، وستكون أول رحلة مغادرة إلى الخرطوم الأربعاء المقبل، «وفق قوله».