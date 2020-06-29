مصادر لـ(السوداني): توافق قوى الحرية على عدد من القضايا العالقة بين الحكومة والجبهة الثورية.

الخرطوم: إيمان كمال الدين

استعرض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع أمس “الأحد” القضايا الـ٦” العالقة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني): عن إتخاذ قرارات في القضايا الست ما عدا تمثيل الجبهة الثورية في المجلس التشريعي، وقضية الحكم الذاتي للمنطقتين.

وبحسب المصادر أخضع تمثيل الجبهة الثورية لمزيد من النقاشات بين مكونات الحرية والتغيير لجهة وجود تباين في توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين مكونات قوى الثورة وكيفية تمثيل الولايات ولجان المقاومة والكتل السياسية.

فيما تحتاج قضية الحكم الذاتي للمنطقتين إلى نقاش موسع.

من جانبه أعلن رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو عن التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الست التي حملها وفدا الجبهة الثورية ووساطة جنوب السودان.

وانعقد أمس “الأحد” بالقصر الجمهوري اجتماع للمجلس الأعلى للسلام ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وكشف الدبيلو عن اجتماع اليوم الاثنين للمجلس الأعلى للسلام للتوصل إلى رأي نهائي حول تلك القضايا لعرضها على الوساطة.

وفي محاولة لكسر جمود المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وصل الخميس الـ25 من يونيو في مهمة رسمية وفد من وساطة جنوب السودان، وأعضاء من الجبهة الثورية.

وكشف رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى في تصريح سابق لـ(السوداني) عن أبرز القضايا العالقة في المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية.

وقال الهادي إن أبرز القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية هي وضع القوات والدمج التدريجي والفترة الزمنية لتكوين الجيش القومي الموحد وإصلاح القطاع الأمني.

وحول القضايا القومية قال الهادي: في القضايا القومية، تعديلات في الوثيقة الدستورية التي تتمثل في زيادة الفترة الانتقالية، ٤ سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام، بجانب تعديل المادة “٢٠” من الوثيقة الدستورية.

وأضاف: المشاركة في مؤسسات السلطة الإتحادية (مجلس السيادة، الوزراء والبرلمان)، إدارة العاصمة القومية.

وكانت وساطة دولة جنوب السودان أعلنت رسمياً “الجمعة” الـ19 من يونيو عن تأجيل توقيع الأطراف السودانية على اتفاقية السلام بالأحرف الأولى “السبت” ، دون تحديد موعد آخر.