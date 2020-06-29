صرف نسبة 45.7% من الاحتياج العاجل للجازولين لمرحلة التحضير بالقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

كشف عضو لجنة توزيع الوقود الزراعي بولاية القضارف أحمد عبد الرحيم العوض عن الكمية التي تم توزيعها من الجازولين حتى نهاية الأسبوع الماضي وقال إنها بلغت (52) ألفاً و(604) براميل ، قال لـ (السوداني) إن هذه الكمية تمثل 45.7% من الاحتياج العاجل لمرحلة التحضير والمقدرة بحوالي 115 ألف برميل، موضحاً أن المساحة التي تم التوزيع لها كحصة أولى (4) ملايين و(383) ألفاً و (666) فداناً. وأضاف أن عدد المزارعين الذين تم التوزيع لهم بلغ (5) آلاف و(250) مزارعاً ، مؤكداً الاستمرار في التوزيع للمساحات الأقل من 500 فدان بداية الأسبوع الحالي إضافة إلى أن يوم الأحد سوف يتم التوزيع لمنطقتي القدمبلية وكيلو 6 ، مؤكداً أن كافة المناطق الزراعية بالولاية قد دخلت حيز التوزيع في حال

الاستمرار في الانسياب على ما هو عليه الآن، وأضاف سوف يشهد شهر يوليو بداية صرف الحصة الثانية للمناطق الجنوبية .