الدولار يعاود الارتفاع ويصل ل(١٣٤) جنيه في الموازي

الخرطوم :الطيب علي

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه بشكل طفيف مع بدء تداولات الأثنين بعد موجة انخفاض خلال الأيام الماضية تسببت فيها تعهدات شركاء السودان بدعمه إلى جانب بدء منشور تحرير صادر الذهب.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 134جنيها

مقارنه ب130جنيها السبت فيما سجل سعر البيع للريال السعودي

35 جنيها والدرهم الإماراتي 36 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع إلى إغلاق الكباري مما حد من حركة تجار العملة وتراجع المعروض متوقعين انخفاض أسعار العملات خلال الأيام المقبلة.