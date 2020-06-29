تراجع الأسمنت وثبات السيخ بالخرطوم

الخرطوم : عبيرجعفر

اكد تجار مواد البناء ببحري والسجانة ل( السوداني) تراجع الأسعار بسبب الوضع الراهن وضعف الحركة التجارية .

وقال تاجر اسمنت ببحري أحمد السر إن اسعار الأسمنت تراجعت ل (16) الف جنيه للطن من المصنع و (25٫5)الف جنيه للقطاعي و(٢٣) الف جنيه لسعر الجملة وسعر الجوال (1٫250) جنيه ٫ مشيرا لوفرة المعروض.

ولفت تاجر اسمنت وسيخ بالسجانة عبدالله الماحي لتراجع اسعار الأسمنت والسيخ لضعف القوى الشرائية ووفرة العرض ٫ مبينا ان سعر سيخ اوميقا بلغ (92) الف جنيه للطن من مصنع الأسعد وأبانوب (100) ألف جنيه بسبب ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية.

و كشف عن توقف مصنع أسمنت صخرالسودان عن الانتاج بسبب الوقفات الاحتجاجية الأخيرة٫ مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة بلغ (24) الف جنيه و بربر (23) الف جنيه.