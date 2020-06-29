المجلس الأفريقي: قرار لجنة التمكين بنزع المدارس جاء في توقيت حرج لطلاب شهادة الاساس

الخرطوم :السوداني

اعتبر المجلس الإفريقي للتعليم الخاص، قراروزارة التربية والتعليم باستلام المباني المملوكة للمجلس في هذا التوقيت، تشريد واضح لكلّ العاملين بالمؤسسة العملاقة والقضاء على مستقبل التلاميذ الذين يتلقون تعليمًا نوعيًا مميزًا.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قررت نزع مدارس المجلس الإفريقي للتعليم الخاص التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية التي تم حلها بقرار من اللجنة.

وقال مدير الإعلام بالمجلس الافريقي للتعليم الخاص كمال الطيب في بيان له، اليوم، أنّ القرار جاء في توقيتٍ حرجٍ والتلاميذ يستعدون للجلوس لامتحان شهادة الأساس للعام الحالي و في ظلّ مصيرٍ مجهول لكلّ العاملين بهذه المؤسسة التعليمية التربوية داخل وخارج السودان وبعدم رؤية واضحة حتى الآن عن وضع المدارس وأيلولتها وما إذا كان سيتمّ إستيعاب الكادر الوظيفي فيها بحيث يذهب ريع أرباحها لوزارة المالية.