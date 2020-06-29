استئناف مفاوضات “سد النهضة” خلال ساعات

الخرطوم. سوسن محجوب

بات من الموكد استئناف جولة مفاوضات لبلدان سد النهضة فى غضون الساعات المقبلة فى وقت عقد فيه مجلس الامن الدولى جلسة معلنة اليوم بناءا على طلب القاهرة وقال مصدر دبلوماسي غربى رفيع ل” السودانى” اليوم ان تحركات القاهرة افلحت وبدعم امريكى فى ان تكون الجلسة علنية وليست مغلقة كما سعت” اديس ابابا” واشار الى ان الجلسة بحضور كامل اعضاء المجلس اضافة الى مناديب دول السد الثلاث ونوه الى ان رئيس المجلس ” فرنسا’تلقى اتصالا من رئيس الاتحاد الافريقى ” رئيس دولة جنوب افريقيا ” دعا فيه ضرورة عودة الملف الى طاولة الاتحاد الافريقى واضاف ذات المصدر بان ذلك سيعجل باستثناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد فى اقرب وقت. وفى الاثناء قال وزير الخارجية الاثيوبى ان بلاده سوف تبدا فى ملء السد فى موعده المحدد يوليو المقبل وقال لتلفزيون بلاده ان ” اثيوبيا لم تستاذن احد عند بناء السد وبالتالي لن تنتظر موافقة احد لمله” لكنه عاد واشار الى استعدادهم لتوصل الى اتفاق مع السودان ومصر.