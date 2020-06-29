النائب العام يوجه بتأمين مواكب 30يونيو ويشدد على الالتزام بالمحاذير الصحية

الخرطوم:هبة علي

وجه النائب العام تاج السر الحبر بتأمين المواكب والتجمعات السلمية بذكرى 30/يونيو،مشيراً إلى أن حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019 وكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحاذير الصحية الصادرة من وزارة الصحة.

واكد المكتب التنفيذي للنائب العام في تعميم صحفي اليوم أنه عقد اجتماع تم من خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها ، مدير عام الشرطة ، مدير المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية ، المنطقة المركزية العسكريه وقوات الدعم السريع.