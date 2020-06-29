تأكيدا لما أوردته (السوداني) .. التوافق على عدد من القضايا العالقة بين الحكومة والجبهة الثورية

الخرطوم: إيمان كمال الدين

أعلن رئيس مفوضية السلام د.سليمان آدم الدبيلو عن توافق المجلس بالكامل على “٥” من النقاط التي تقدمت بها الوساطة ووفد الجبهة الثورية خلال زيارتهما للخرطوم، مشيرًا إلى تكليف لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى الحرية والتغيير للوصول لإتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة.

وقال الدبيلو في تصريحات صحفية اليوم “الاثنين” إن ما تم التوصل إليه من إتفاق يمثل دفعة كبيرة لإتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريب جداً.

وانعقد اليوم “الاثنين” اجتماع للمجلس الأعلى للسلام ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

يذكر أن إجتماعاً ألتأم أمس “الأحد” للمجلس كشف فيه الدبيلو عن التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الست التي حملها وفدا الجبهة الثورية ووساطة جنوب السودان.

وطبقًا لما أوردته (السوداني) استعرض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع ألتأم أمس “الأحد” القضايا الـ٦” العالقة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية، حيثُ تم التوافق على عدد من القضايا العالقة.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني): عن إتخاذ قرارات في القضايا الست ما عدا تمثيل الجبهة الثورية في المجلس التشريعي.

وبحسب المصادر أخضع تمثيل الجبهة الثورية لمزيد من النقاشات بين مكونات الحرية والتغيير لجهة وجود تباين في توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين مكونات قوى الثورة وكيفية تمثيل الولايات ولجان المقاومة والكتل السياسية.

وفي الـ25 من يونيو وصل الخرطوم وفد من وساطة دولة جنوب السودان والجبهة الثورية لمناقشة القضايا العالقة بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية.