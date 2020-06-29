قوة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات تداهم اجتماع لحزب الوطني المحلول

الخرطوم : السوداني

نفذ تيم مشترك من الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة لمنزل بضاحيةكافوري مربع (6) وتم اعتقال قيادات بحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين كانت تخطط لتحركات معادية ليوم الاحد 28يونيو (أمس) .

وطبقا لبيان الناطق باسم الحكومة تحصلت عليه (السوداني) داهمت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكريةوجهاز المخابرات العامة الخميس الماضي مقر الاجتماع واعتقلت الامين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم عبدالقادر محمد زين وثمانية اخرين، وقد تم اخطار النائب العام .

وبحسب البيان شارك إثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ علي المجموعة.

الجدير بالذكر ان المتهمين هم محمد الأمين النقر ، عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم ، لواء أمن معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم السابق ، زين العابدين عبد العظيم ، خالد محمد خير ، مصعب عبد الباقي سليمان، كباشي خالد أحمد ، مصطفي موسي محمد وفتح الرحمن محمد إبراهيم الذي كان يقود دراجة نارية ويتولي تأمين الإجتماع.