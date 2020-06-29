شاهد بالصور .. أم سودانية تضطرها «قطوعات الكهرباء» للمذاكرة لابنها في الشارع تشعل منصات التواصل

الخرطوم: السوداني

أشعلت صورة سيلفي، منصات التواصل الاجتماعي، التقطتها أم سودانية وهي تذاكر لابنها الممتحن لشهادة الأساس، أمام بقالة بأحد شوارع الخرطوم، على ضوء مولد كهربائي خاص، ونشرتها على فيسبوك.

وأرفقت الأم «نوسة تاج الدين»”، تعليقاً مصاحباً للصورة التي نشرتها على فيسبوك:

«أشهد يا تاريخ إني في العام 2020 بقري ولدي في الشارع قدام الدكان عشان هو ممتحن وناس الدكان عندهم جنريتر».

وتعيش العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان، أزمة قطوعات كهرباء حادة، تستمر لفترات طويلة تصل إلى « 10» ساعات في اليوم.